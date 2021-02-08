В Подмосковье сняты все ограничения по коронавирусу

В Подмосковье сняты практически все ограничения, которые ранее пришлось ввести из-за пандемии коронавируса. Об этом 8 февраля сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«По сути все ограничения сняты, — отметил Воробьев. — На массовые мероприятия остались ограничения, но на трибунах, спортивные мероприятия можно посещать при соблюдении определенных современных стандартов. Поэтому мы переходим в обычный, штатный режим работы».

28 января Воробьев сообщал, что все ограничения будут сняты, если число выявляемых случаев заражения снизится до менее чем 900 в день.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству заразившихся в России.

Всего в регионе выявлено 200 203 случая заражения. За последние сутки — 912 случаев. Выздоровели 161 059 человек, умерли 4 036.