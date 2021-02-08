Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с «СЭ» прокомментировал конфликт между футболистом Владимиром Быстровым и певицей Анной Семенович.

«У Быстрова и Семенович конфликт? Я еще не успел оправиться от травмы руки певца Давы, которую он получил на шоу «Танцы со звездами». Я переживаю, а тут еще Быстров с Семенович. Если еще Меркель с Макроном поругаются, то я даже не знаю, что делать (смеется).

Мне совершенно наплевать на этот конфликт. Что у них общего? Может, они из-за меня поругались, не поделили меня? Я думаю, что Владимиру надо было нарастить грудь. Хочу им посоветовать сменить пол. Будут Владимир Семенович и Анна Быстрова. Встанут в пару и будут выступать в «Ледниковом периоде», хорошая идея (смеется)", — сказал Губерниев «СЭ»

Ранее, 4 февраля, Быстров в интервью заявил, что если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы грудь. Девушка в Instagram высказала свое негодование, отметив, что в таком случае и Быстрову надо было что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю

(Владимир Пушкарев)