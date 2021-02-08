Голикова назвала регионы с заболеваемостью COVID в два раза выше среднего

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на брифинге в понедельник, 8 февраля, что суточные показатели заболеваемости COVID-19 в российских регионах существенно отличаются.

«Должна сказать, что суточный показатель заболеваемости у регионов сильно дифференцирован, сильно отличается», — цитирует Голикову РИА Новости.

По ее словам, в два и более раза выше среднего по России показатели превышены в Санкт-Петербурге, Карелии и Калмыкии.

Минимальные уровни, как отметила вице-премьер, зафиксированы в Татарстане, Краснодарском крае, Ненецком автономном округе, Дагестане и Чечне.

Голикова также рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, в стране регистрируется снижение темпов прироста новых случаев заражения. За последнюю неделю показатель снизился с 0,52 процента до 0,45 процента.

По предварительным данным, в 2020 году смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом.

«Когда мы обсуждали эту тему на прошлом брифинге, мы говорили, что исходя из тех темпов роста заболеваемости, мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год», — добавила Голикова.

Сокращение населения России на фоне пандемии коронавируса составило более 500 тысяч человек — рекорд за последние 15 лет. Судя по данным Росстата, которые изучил РБК, более существенное сокращение населения было зафиксировано последний раз в 2005 году — тогда показатель составил 564,5 тысячи.

Кроме того, с начала 2020 года в России ускорилась естественная убыль населения. Она достигла 574,8 тысячи человек, что вдвое превышает показатель за аналогичный период 2019 года.