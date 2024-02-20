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20 февраля, 16:27

В МВД рассказали о результатах поисков пропавшей в Дагестане спортсменки Анны Цомартовой

Руслан Минаев
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Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Гаяна Гариева сообщила, что по делу о пропаже спортсменки из Северной Осетии Анны Цомартовой новых деталей не появилось.

«Последняя официальная информация, которую мы можем подтвердить, — это то, что девушку видели на берегу моря. Поиски пропавшей продолжаются. Это все, что есть к данной минуте», — цитирует Гариеву RT.

22-летняя спортсменка была сильно расстроена поражением в турнире по тайскому боксу и 11 февраля ушла в неизвестном направлении, оставив телефон дома.

По информации МВД Дагестана, девушку последний раз видели в 18.37 по московскому времени на берегу Каспийского моря.

12 февраля водолазы начали поиск пропавшей.

Юная девушка-боксер пропала после первого поражения в карьере. Очевидцы видели ее стоящей по пояс в воде

Источник: RT
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