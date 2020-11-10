В Москве ввели новые ограничения по работе развлекательных заведений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных ограничениях, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«В заведениях общественного питания (ресторанах, кафе, барах) а также в развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 6:00. Ограничения не распространяются на торговлю навынос и доставку. Заведениям, связанным с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему чек-инов.

Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов общей вместимости зала.

Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий со зрителями. Ограничения не распространяются на официальные мероприятия от органов исполнительной власти», — говорится в заявлении Собянина.

На данный момент в Москве зафиксированно 481 068 случаев коронавируса, выздоровело 346 889 человек, умерло 7 429.