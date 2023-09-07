В Ленинградской области фура наехала на группу детей-велосипедистов

В Выборском районе Ленинградской области произошло ДТП с участием фуры и велосипедистов.

7 сентября фура совершила наезд на группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте от 14 до 15 лет. Дети, попавшие в ДТП, обучаются в Сестрорецкой школе олимпийского резерва. Их сопровождал тренер, которые ехал рядом на легковом автомобиле.

Фура столкнулась с автомобилем тренера, который после этого налетел на велосипедистов.

«В ДТП погибли двое детей, еще семь человек пострадали, в том числе шестеро детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы комитета по здравоохранению Ленинградской области.