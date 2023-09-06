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6 сентября, 22:25

Россияне и белорусы смогут выступать на территории Чехии, но с рядом условий

Алина Савинова
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Петр Фиала.
Фото Global Look Press

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что российские и белорусские спортсмены смогут выступать в стране, если формально они представляют клубы, которые базируются не в России или Белоруссии.

«Участие спортсменов, которые формально не представляют эти государства и являются членами футбольных команд из других европейских стран, не запрещено», — приводит слова Фиалы Sport.cz.

Согласно еще одному обязательному условию, россияне и белорусы не должны использовать запрещенную символику и делать какие-либо политические или иные заявления, которые бы поддерживали действия своих правительств.

В марте 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к участию в соревнованиях в нейтральном статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с военными структурами. Кроме того, атлеты обеих стран не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://www.sport.cz/clanek/fotbal-ostatni-fiala-rusove-a-belorusove-ve-sportovnich-klubech-z-jinych-zemi-budou-moci-hrat-v-cr-5012490
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