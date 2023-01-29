В Красноярске тренер сборной по греко-римской борьбе спас женщину

Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян спас 50-летнюю женщину. Инцидент произошел на Коммунальном мосту.

«Сотрудники полиции благодарят Габриеля Еприкяна за то, что он проявил неравнодушие, оперативно отреагировал на данную ситуацию и без промедления пришел на помощь 50-летней женщине, предотвратив с ее стороны возможный необдуманный поступок»,— сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД.

Женщина лежала на перилах и едва не упала в воду. Он подбежал к ней и перетащил на тротуар, после чего доставил в дворец спорта, где передал полицейским.