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29 января, 15:32

В Красноярске тренер сборной по греко-римской борьбе спас женщину

Виктория Кравченко
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Старший тренер сборной команды Красноярского края по греко-римской борьбе Габриел Еприкян спас 50-летнюю женщину. Инцидент произошел на Коммунальном мосту.

«Сотрудники полиции благодарят Габриеля Еприкяна за то, что он проявил неравнодушие, оперативно отреагировал на данную ситуацию и без промедления пришел на помощь 50-летней женщине, предотвратив с ее стороны возможный необдуманный поступок»,— сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МВД.

Женщина лежала на перилах и едва не упала в воду. Он подбежал к ней и перетащил на тротуар, после чего доставил в дворец спорта, где передал полицейским.

Источник: https://regnum.ru/news/accidents/3775335.html
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