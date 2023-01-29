Дани Алвес сыграл первый футбольный матч в тюрьме

Бразильский футболист Дани Алвес, обвиняемый в изнасиловании 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне в ночь на 30 декабря сыграл в футбол, находясь в тюрьме, сообщает La Vanguardia.

По информации источника, бразилец в четверг сыграл свой первый футбольный матч с другими заключенными. Отмечается, что это вызвало огромный ажиотаж среди заключенных, которые хотели понаблюдать за игрой многократного победителя Лиги чемпионов.

Также сообщается, что Алвес приобрел несколько предметов первой необходимости на 100 евро. Футболист купил четыре банки тунца, четыре йогурта, бутылку шампуня, дезодорант и несколько энергетических напитков. Отмечается, что адаптация Алвеса в тюрьме проходит «образцово».

20 января стало известно, что Дани Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. Его приговорили к временному содержанию в тюрьме без права освобождения под залог. 23-летняя девушка, которая подала заявление на Алвеса в полицию, обвинила 39-летнего бразильца в изнасиловании и побоях. По ее словам, инцидент произошел в одном из ночных клубов Барселоны 30 декабря.

Наказание, которое может быть назначено Дани Алвесу, если его признают виновным, варьируется от 4 до 12 лет лишения свободы.

21 января мексиканский «Пумас» объявил о расторжении контракта с Алвесом. Футболист играл за команду с июня 2022 года.