В корабле Маска использовали российские детали

Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие детали. Благодаря ним была обеспечена успешная автоматическая стыковка.

— Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — цитирует Лукашевича РИА «Новости».

31 мая пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.