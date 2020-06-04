В корабле Маска использовали российские детали
Эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич рассказал, что компания Илона Маска SpaceX использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие детали. Благодаря ним была обеспечена успешная автоматическая стыковка.
— Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — цитирует Лукашевича РИА «Новости».
31 мая пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.
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