В Китае выдвинули новую версию о распространении коронавируса

Ученые китайского национального центра по профилактике и контролю заболеваний пришли к выводу, что рынок морепродуктов Хуанань в Ухане не был первоначальным источником коронавируса, пишет Daily Mail.

Сообщается, что специалисты провели исследование, в ходе которого изучили образцы животных, которые продавались на рынке. Результаты их анализов на коронавирус оказались отрицательными, что означает, что животные не могли заразить покупателей.

— Выходит, рынок был одной из жертв заражения, — приводит Daily Mail слова главы центра Гао Фу.

При этом подтвердилось, что вирус возник у летучих мышей, после чего передался человеку через «промежуточное животное». Точное место заражения неизвестно.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 048 213 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 367 225 летальных исходов, выздоровели 2 672 706 человек.