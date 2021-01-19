В Госдуме заявили о необходимости ввести COVID-паспорт в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов положительно оценил создание COVID-паспортов. По его словам, это важное и нужное дело.

Однако Морозов также подчеркнул, что надо посмотреть, кем и как должна быть использована подобная информация.

«Сейчас поднимается тема, например, COVID-паспортов. Дело это очень важное и нужное. Но нужно понимать, кем и как подобная информация должна быть использована», — приводит слова Морозова «РИА Новости».

Он добавил, что эта информация необходима для врачей, медиков, санэпидслужбы.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сказал, что COVID-паспорта могут быть введены в 2021 году для безопасности во время путешествий.