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В Госдуме потребовали наказания и компенсаций от виновных в ЧП на Камчатке

14:18
Морские животные, выброшенные на берег из-за загрязнения воды на Камчатке. Фото -
Морские животные, выброшенные на берег из-за загрязнения воды на Камчатке. Фото -

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал наказать виновных в разливе нефтепродуктов на Камчатке.

— Масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают, — приводит REGNUM слова Миронова. — Необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации. Роспотребнадзор и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям.

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки в связи с химическим загрязнением воды. По оценкам специалистов, в воде повышено содержание нефтепродуктов.

Дополнительная информация:

https://regnum.ru/news/3080768.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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