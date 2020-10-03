В Госдуме потребовали наказания и компенсаций от виновных в ЧП на Камчатке

Лидер партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал наказать виновных в разливе нефтепродуктов на Камчатке.

— Масштабы беды, которая произошла на Камчатке, просто ужасают, — приводит REGNUM слова Миронова. — Необходимо как можно скорее найти источник загрязнения и предотвратить ухудшение ситуации. Роспотребнадзор и Минздрав должны обследовать всех пострадавших и определить степень вреда их здоровью. Виновные в этой беде должны не только оплатить ликвидацию последствий экологической катастрофы, но и компенсировать вред, нанесённый людям.

Тысячи морских животных выбросились на Халактырский пляж Камчатки в связи с химическим загрязнением воды. По оценкам специалистов, в воде повышено содержание нефтепродуктов.