В работе Wildberries произошел крупный сбой

Пользователи интернет-магазина Wildberries массово пожаловались на сбои в его работе. Проблемы наблюдаются с отслеживанием доставок в приложении и на сайте: нельзя зайти в личный кабинет и посмотреть текущие заказы.

По данным сайта Downdetector, сбой был зафиксирован с 06.00 по московскому времени.

В Wildberries уже прокомментировали ситуацию.

«Уважаемые партнеры! В ближайшее время будет восстановлена штатная работа портала. Ведутся работы. До устранения технического сбоя все поставки на всех складах принимаются в порядке живой очереди вне зависимости от статуса», — говорится в официальном Telegram-чате компании.