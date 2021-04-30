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Российские спортсмены могут лишиться права выступать в США из-за прекращения выдачи виз

12:56

Посольство США в Москве на своем сайте объявило о том, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. Это связано с решением российских властей запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», — говорится в сообщении на сайте посольства США.

Посольство США в ближайшем будущем не будет оформлять неиммиграционные виды виз, оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Исключением будут являться только дипломатические поездки.

Таким образом, это может коснуться и российских спортсменов, у которых нет американских виз. Они не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.

Дополнительная информация:

https://ru.usembassy.gov/message-to-u-s-citizens-u-s-mission-russia-reduction-of-consular-services/

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