Российские спортсмены могут лишиться права выступать в США из-за прекращения выдачи виз

Посольство США в Москве на своем сайте объявило о том, что с 12 мая прекратит обработку заявок на неиммиграционные визы. Это связано с решением российских властей запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставив только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угроз жизни или наступления смерти», — говорится в сообщении на сайте посольства США.

Посольство США в ближайшем будущем не будет оформлять неиммиграционные виды виз, оказывать несрочные нотариальные услуги, а также услуги по замене паспортов. Исключением будут являться только дипломатические поездки.

Таким образом, это может коснуться и российских спортсменов, у которых нет американских виз. Они не смогут принять участие ни в одном соревновании на территории США.