Сторонники Трампа устроили беспорядки в США и ворвались в Капитолий

Сторонники еще действующего президента США Дональда Трампа 6 января устроили беспорядки у здания Капитолия в США, информирует CNN.

В митинге, который перерос в столкновения с властями, приняли участие десятки тысяч сторонников Трампа. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие пытались попасть в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Как отмечается, люди карабкались на стены, старались проникнуть на балконы и ко входу в здание. В итоге некоторым удалось это сделать.

Политикам пришлось прервать заседание, надеть противогазы и экстренно эвакуироваться.

В результате столкновений одна женщина получила тяжелое ранение и позже скончалась в больнице. Затем стало известно о еще трех погибших. Это первое вторжение в здание конгресса с момента нападения британцев во время англо-американской войны в 1814 году. Некоторые американские политики называют случившееся попыткой переворота, а отвественным за это называют Трампа.

Беспорядки уже сказываются на спорте: в Вашингтоне временно закрыли тренировочную базу «Кэпиталз» и подготовка хоккеистов к новому сезону НХЛ встала на паузу. Свой первый матч в новом сезоне команда Александра Овечкина проведет 15 января против «Баффало».