Статистика по коронавирусу в России и мире на 7 июня: количество заболевших, умерших и вылечившихся

В мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

По данным Роспотребнадзора на день 7 июня, за последние сутки в России выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 343 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 956), Московской области (754), Санкт-Петербурге (340), Нижегородской области (317) и Свердловской области (240).

Всего на данный момент в России в России выявлено 467 673 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 859 летальных исходов, выздоровел 226 731 человек.

Если говорить о мировой статистике, то по последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 993 586 случаев заражения. Зафиксировано 402 428 летальных исхода, выздоровели 3 419 548 человек.

Первое место по числу зараженных занимают США — 1 988 545 человек. Далее идут Бразилия (676 494), Россия (467 673), Испания (288 390), Великобритания (284 868) и Индия (247 040).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (112 096), Великобритания (40 465), Бразилия (36 044), Италия (34 801) и Франция (29 142).