Сотникова обратилась к подписчикам после ролика в поддержку поправок в Конституцию РФ

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в Instagram. 23-летняя российская спортсменка обратилась к подписчикам в связи с негативными комментариями после того, как девушка снялась в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ.

«Все у нас такие правильные. Ангелочки. Никого никогда не держу, но грязь писать не стоит. Особенно мужской пол. Спасибо», — написала в Instagram Сотникова.

В ролике также снялись — двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, актеры Иван Охлобыстин и Василий Лановой, дизайнер Артемий Лебедев, хирург Лео Бокерия.

Сотникова и Фетисов снялись в ролике в поддержку поправок в Конституцию РФ