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Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами

16:00
Сергей Собянин. Фото мэрии Москвы
Сергей Собянин. Фото мэрии Москвы
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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о резком осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.Не реагировать на такую ситуацию нельзя", — заявил Собянин.

Сегодня, 12 июня, Собянин объявил в Москве нерабочими дни с 15 по 19 июня. За последние сутки в столице было выявлено 6 701 новых случаев коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya

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