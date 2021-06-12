Собянин сравнил статистику по COVID-19 в Москве с прошлогодними цифрами

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил о резком осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года. Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые.Не реагировать на такую ситуацию нельзя", — заявил Собянин.

Сегодня, 12 июня, Собянин объявил в Москве нерабочими дни с 15 по 19 июня. За последние сутки в столице было выявлено 6 701 новых случаев коронавируса.