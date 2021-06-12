Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку невакцинированных работников

Власти Москвы рекомендовали столичным работодателям перевести на удаленку сотрудников, которые еще не вакцинировались от коронавируса. Об этом сегодня, 12 июня сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, — не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку», — написал в блоге на своем официальном сайте Собянин.

Сегодня, 12 июня Собянин также сообщил, что подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Выходные в Москве продлятся с 12 по 20 июня. Это решение было принято для того, чтобы приостановить рост заболеваемости коронавирусом в столице, поскольку за последнюю неделю количество зараженных выросло до пиковых значений 2020 года.