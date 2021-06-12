Собянин заявил о перепрофилировании тысяч коек из-за пиковых значений заболевших коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице серьезно осложнилась. По его словам, в городских стационарах придется перепрофилировать тысячи коек.
«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, — написал Собянин на своем сайте. — Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.
И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя".
Поэтому, по словам Собянина, рекомендовано перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-1. Это не менее 30 процентов от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.
«Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче. Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях», — сказал Собянин.
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в Москве продлили выходные до 19 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=12062
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