Собянин заявил о перепрофилировании тысяч коек из-за пиковых значений заболевших коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице серьезно осложнилась. По его словам, в городских стационарах придется перепрофилировать тысячи коек.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, — написал Собянин на своем сайте. — Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя".

Поэтому, по словам Собянина, рекомендовано перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-1. Это не менее 30 процентов от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

«Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче. Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях», — сказал Собянин.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в Москве продлили выходные до 19 июня.