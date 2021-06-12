Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Общество

Собянин заявил о перепрофилировании тысяч коек из-за пиковых значений заболевших коронавирусом

16:03
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы
Сергей Собянин. Фото Портал мэрии Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице серьезно осложнилась. По его словам, в городских стационарах придется перепрофилировать тысячи коек.

«Количество вновь выявленных заболевших ковидом подскочило до пиковых значений прошлого года, — написал Собянин на своем сайте. — Чтобы обеспечить медицинской помощью большой поток пациентов, мы вынуждены вновь перепрофилировать тысячи коек в городских стационарах.

И самое тревожное. Врачи говорят, что много тяжелых больных. Причем, не только среди пациентов «традиционных» групп риска. Тяжело болеют многие люди среднего возраста и даже молодые. Не реагировать на такую ситуацию нельзя".

Поэтому, по словам Собянина, рекомендовано перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-1. Это не менее 30 процентов от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививку.

«Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче. Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях», — сказал Собянин.

Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в Москве продлили выходные до 19 июня.

Дополнительная информация:

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya?utm_source=vk&utm_medium=post&utm_campaign=12062

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Читайте также

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в черных трусиках
Франция и Бельгия — главные фавориты Евро-2020. У России и Украины одинаковые шансы
«У Емельяненко гепатит. Не хочется, чтобы его сопли на меня попали». Дацик снова победил ненастоящего Тайсона
В Санкт-Петербурге огромные очереди за FAN-ID перед матчем Россия — Бельгия

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд