Собянин рассказал о возможном снятии ограничений в Москве в июле
19:17
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ограничения, наложенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты в июле.
— Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, как ведется работа на предприятиях, в торговле, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаться к нормальной жизни, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
По последним данным, в Москве зафиксировано 189 214 случая заражения коронавирусом. 2 749 человек умерло, 94 715 выздоровело.
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