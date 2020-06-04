Собянин рассказал о возможном снятии ограничений в Москве в июле

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ограничения, наложенные из-за пандемии коронавируса, могут быть сняты в июле.

— Судя по тому, как ответственно москвичи подходят ко всем этим мероприятиям, требованиям, как ведется работа на предприятиях, в торговле, я думаю, что мы выдержим этот график и будем шаг за шагом снимать все ограничения, возвращаться к нормальной жизни, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

По последним данным, в Москве зафиксировано 189 214 случая заражения коронавирусом. 2 749 человек умерло, 94 715 выздоровело.