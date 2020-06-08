Собянин объяснил, зачем были введены переходные ограничения

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, для чего в столице были введены переходные ограничения.

— Неделю назад приняли решение о частичной отмене самоизоляции, разрешив прогулки с определенными ограничениями, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы. - Для чего были введены эти переходные ограничения?

По плотности населения Москва является одним из мировых лидеров. Ее невозможно сравнивать с большинством европейских и российских городов. Все на себе испытали и хорошо понимают, насколько тяжело несколько месяцев находиться в четырех стенах.

Чтобы не нарушить хрупкого равновесия и не вернуться опять к вспышке эпидемии, и нужен был этот непродолжительный переходный период. Мы не должны были создать ситуацию, провоцирующую скопление людей на улицах, в парках и скверах. Должна была пройти минимальная адаптация, плавный переход от одного состояния к другому. И такой переход произошел. В результате — все показатели движения по выходу из эпидемии в норме. И мы можем переходить к следующим — более радикальным шагам.

Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения — при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер — в июне будут сняты.