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Ингушский боец ММА Местоев, раненный во время стрельбы в офисе Wildberries, перенес операцию

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Сотрудники полиции.
Фото Global Look Press

Один из пострадавших в ходе беспорядков со стрельбой в московском офисе Wildberries, ингушский спортсмен Абубакар Местоев, прооперирован после ранения.

Об этом сообщают РИА Новости со сслыкой на министерство спорта Республики Ингушетия.

«Врачи вчера провели операцию, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Двое мужчин, погибших во время стрельбы — Адам Алмазов и Исламбек Эльмурзиев — не имеют отношения к ингушскому спорту», — заявили в министерстве.

По информации Mash, в ходе инцидента также пострадал другой боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу Умар Чичаев. Оба спортсмена были сопровождающими сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука.

Источник: РИА Новости Спорт
Абубакар Местоев
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