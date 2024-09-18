Baza: Усика задержали в Кракове за превышение скорости

Чемпион мира по версии WBA, WBC и WBO в супертяжелом весе Александр Усик был задержан в Польше за превышение скорости, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на украинские СМИ.

По данным источника, Усик опаздывал в аэропорт Кракова и «летел на люксовой машине, существенно превышая разрешенную скорость». Официально эта информация пока не подтверждена.

17 сентября украинский боксер был арестован в аэропорту польского Кракова. Екатерина Усик, жена спортсмена, заявила, что с Александром все нормально и ничего криминального ее супруг не сделал.