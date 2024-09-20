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«Факел» проведет домашний товарищеский матч с «Торпедо-БелАЗ» в октябре

Владислав Маслов
Корреспондент
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«Факел» проведет товарищеский матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ» во время следующей паузы на матчи сборных.

Встреча состоится 12 октября в Воронеже, начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Отметьте в календаре: 12 октября в 15.00 на стадионе «Факел» в Воронеже во время паузы в нашем чемпионате состоится уникальный международный матч.

Встреча двух городов — Воронежа и Жодино — символ дружбы двух народов. Давайте же покажем братьям-белорусам, как умеют болеть в Черноземье! Как мы поем «Туман»! Как буквально воспламеняем арену своей энергией!

Паспорт болельщика (FAN ID) не потребуется. Ждем вас!» - говорится в официальном клубном Telegram-канале.

Отмечается, что часть вырученных от продажи билетов средств будет перенаправлена на благотворительность.

После 8 туров РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.

Источник: ФК Факел
ФК Торпедо-БелАЗ
ФК Факел (Воронеж)
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 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
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8
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9
 Динамо Мх 8 2 3 3 4-7 9
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 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
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 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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