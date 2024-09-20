«Факел» проведет домашний товарищеский матч с «Торпедо-БелАЗ» в октябре

«Факел» проведет товарищеский матч с белорусским «Торпедо-БелАЗ» во время следующей паузы на матчи сборных.

Встреча состоится 12 октября в Воронеже, начало матча — в 15.00 по московскому времени.

«Отметьте в календаре: 12 октября в 15.00 на стадионе «Факел» в Воронеже во время паузы в нашем чемпионате состоится уникальный международный матч.

Встреча двух городов — Воронежа и Жодино — символ дружбы двух народов. Давайте же покажем братьям-белорусам, как умеют болеть в Черноземье! Как мы поем «Туман»! Как буквально воспламеняем арену своей энергией!

Паспорт болельщика (FAN ID) не потребуется. Ждем вас!» - говорится в официальном клубном Telegram-канале.

Отмечается, что часть вырученных от продажи билетов средств будет перенаправлена на благотворительность.

После 8 туров РПЛ «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав 5 очков.