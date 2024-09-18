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Mash: в результате перестрелки у офиса Wildberries погиб боец Эльмурзиев

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Эмблема Wildberries.
Фото Global Look Press

Боец смешанных единоборств Ислам Эльмурзиев погиб в результате вооруженного конфликта, произошедшего у офиса Wildberries в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.

Эльмурзиев выступал под псевдонимом Цечоев в промоушене Fight Nights. Всего на его счету две победы и два поражения.

Конфликт произошел после прибытия в офис сооснователя компании Владислава Бакальчука. По словам его жены Татьяны Бакальчук, тот попытался незаконно проникнуть в офис. СМИ сообщали о десяти пострадавших и двух погибших.

Источник: Telegram-канал Mash
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