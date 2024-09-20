Гольф
Новости
Гольф
Главная
Гольф

Сегодня, 06:30

Журова призвала сохранить гольф в школьной программе по физкультуре

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова считает, что нужно сохранить гольф в школьной программе по физической культуре.

«Надо предложить обществу это обсудить. Конечно, не во всех городах можно развивать гольф и школьный гольф, — цитирует Журову ТАСС. — Но в ряде школ закуплено оборудование, все работает, даже в детских садах оно есть, проводятся даже соревнования среди дошкольных учреждений. Все почему-то думают, что необходимо гигантское поле и дорогое оборудование, но это специальный гольф с пластиковыми клюшечками, доступным оборудованием. В гольфе все держится на честности и правилах настоящей чистой игры».

Ранее Министерство просвещения России предложило убрать модули «Гольф» и «Чир-спорт» из уроков физической культуры.

Источник: ТАСС
гольф
Светлана Журова
Читайте также
Алена Апина снялась в сериале «Комбинация»
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Ученые нашли первоначальный очаг коронавируса в Китае
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
В Германии сообщили о просьбе Киева к Румынии сбивать беспилотники над Украиной
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости