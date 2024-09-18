Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 17:50

Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Усик.
Фото Global Look Press

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, объяснил ситуацию с задержанием своего клиента в аэропорту Кракова.

Во вторник, 17 сентября, 37-летний Усик был арестован в польском аэропорту. Изначально СМИ сообщали, что боксера задержали за превышение скорости. Однако позднее в Польше рассказали, что причиной ареста Усика стал конфликт, который украинец устроил из-за недопуска его спутника на рейс.

Промоутер Усика отметил, что перед вылетом в Салоники спортсмен вместе со своим другом проделали большой путь на автомобиле и немного устали.

«Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ — общую очередь. Ожидая, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось. Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние друга Усика как «глубокое алкогольное опьянение» и не позволили пройти на рейс. Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако те отказались давать объяснения, вызвав полицию», — написал Красюк в своих соцсетях.

Александра Усика задержали в&nbsp;аэропорту Кракова. Стало известно, за что в Польше задержали Усика: украинец устроил скандал в аэропорту

По его словам, Усик отказался улетать без своего товарища и не хотел покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии, на что полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников.

«Тогда Усик протянул руки... И полицейский надел наручники на его запястье», — добавил промоутер.

Спустя несколько часов после новости об аресте Усика президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боксера отпустили.

Усик выиграл все 22 поединка на профессиональном уровне. 14 раз он побеждал нокаутом. Боксер является олимпийским чемпионом 2012 года (до 91 кг), чемпионом мира-2011 (до 91 кг) и чемпионом Европы-2008 (до 81 кг).

Александр Усик
Читайте также
Соболева освистали в дебютном домашнем матче за «Зенит»
Украинский боксер Александр Усик был задержан в аэропорту Кракова
По вопросам эвакуации в Торопецком округе Тверской области открыли горячую линию
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Популярное видео
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости