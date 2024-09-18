Промоутер Усика рассказал подробности задержания боксера

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, объяснил ситуацию с задержанием своего клиента в аэропорту Кракова.

Во вторник, 17 сентября, 37-летний Усик был арестован в польском аэропорту. Изначально СМИ сообщали, что боксера задержали за превышение скорости. Однако позднее в Польше рассказали, что причиной ареста Усика стал конфликт, который украинец устроил из-за недопуска его спутника на рейс.

Промоутер Усика отметил, что перед вылетом в Салоники спортсмен вместе со своим другом проделали большой путь на автомобиле и немного устали.

«Усик имел приоритетную очередь на посадку, а его товарищ — общую очередь. Ожидая, товарищ Александра уснул на сиденьях в зоне ожидания. После объявления начала посадки Усик разбудил друга и сказал, что будет ждать его у выхода. Пройдя процедуру проверки паспорта и посадочного, Усик остался ждать товарища. С этого все и началось. Сотрудники авиакомпании каким-то странным образом установили состояние друга Усика как «глубокое алкогольное опьянение» и не позволили пройти на рейс. Усик начал выяснять причины недопуска с сотрудниками RyanAir, однако те отказались давать объяснения, вызвав полицию», — написал Красюк в своих соцсетях.

По его словам, Усик отказался улетать без своего товарища и не хотел покидать зону посадки до появления представителей украинской дипломатии, на что полицейские пригрозили задержанием и одеванием наручников.

«Тогда Усик протянул руки... И полицейский надел наручники на его запястье», — добавил промоутер.

Спустя несколько часов после новости об аресте Усика президент Украины Владимир Зеленский заявил, что боксера отпустили.

Усик выиграл все 22 поединка на профессиональном уровне. 14 раз он побеждал нокаутом. Боксер является олимпийским чемпионом 2012 года (до 91 кг), чемпионом мира-2011 (до 91 кг) и чемпионом Европы-2008 (до 81 кг).