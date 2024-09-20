Бойца ММА Чичаева опросили в суде после стрельбы у офиса Wildberries
Бойца смешанных единоборств Умара Чичаева привезли в суд на заседание по избранию меры пресечения после стрельбы у офиса Wildberries, сообщает РИА «Новости Спорт».
Во время заседания спортсмен себя плохо чувствовал и говорил с трудом. Судья разрешил ему отвечать на вопросы в сидячем положении. При этом у Чичаева были перебинтованы голова и рука.
Чичаев ответил в суде, что у него четверо несовершеннолетних детей. Остальных подробностей он не рассказал, поскольку заседание закрыли по соображениям безопасности.
Ранее суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего по делу были задержаны 27 человек.
Источник: РИА Новости Спорт
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