Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Общество

Сегодня, 14:50

Гарик Харламов заявил о закрытии Comedy Club. Шоу шло по телевидению 19 лет

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Comedy Club.
Фото Телеканал ТНТ

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов сообщил о закрытии шоу, которое шло по ТНТ 19 лет.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ на официальном сайте.

Сообщается, что последний выпуск юмористического шоу состоится в пятницу, 20 сентября, и начнется в 21.00 мск. В гости к резидентам Comedy Club придут звезды «Женского стендапа» Белла Малу и Варвара Щербакова, Карина Мейханаджян и Ольга Малащенко.

Напомним, в конце июля Харламов стал одним из креативных продюсеров шоу. При назначении на новую должность он отметил, что хочет «полностью перезагрузить шоу, найти новый взгляд и новый подход».

О смене формата Comedy Club с приходом Гарика «Бульдога» ранее говорила и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«В связи с двадцатым юбилейным сезоном Comedy Club Харламов предложил огромное количество новых идей. Они касаются сцены, музыки, наполнения, старых и новых резидентов, самого юмора. Ну и многого другого. Поэтому мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — отметила Канделаки.

История Comedy Club началась в 2005 году. За 19 лет было снято 20 телесезонов и свыше 800 серий. Шоу стало обладателем двух премий ТЭФИ.

Тина Канделаки
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Итальянский мотогонщик Сальвадори станет чемпионом National Trophy 1000 посмертно
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости