Гарик Харламов заявил о закрытии Comedy Club. Шоу шло по телевидению 19 лет

Креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов сообщил о закрытии шоу, которое шло по ТНТ 19 лет.

«Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — приводит слова Харламова пресс-служба телеканала ТНТ на официальном сайте.

Сообщается, что последний выпуск юмористического шоу состоится в пятницу, 20 сентября, и начнется в 21.00 мск. В гости к резидентам Comedy Club придут звезды «Женского стендапа» Белла Малу и Варвара Щербакова, Карина Мейханаджян и Ольга Малащенко.

Напомним, в конце июля Харламов стал одним из креативных продюсеров шоу. При назначении на новую должность он отметил, что хочет «полностью перезагрузить шоу, найти новый взгляд и новый подход».

О смене формата Comedy Club с приходом Гарика «Бульдога» ранее говорила и директор телеканала ТНТ Тина Канделаки.

«В связи с двадцатым юбилейным сезоном Comedy Club Харламов предложил огромное количество новых идей. Они касаются сцены, музыки, наполнения, старых и новых резидентов, самого юмора. Ну и многого другого. Поэтому мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — отметила Канделаки.

История Comedy Club началась в 2005 году. За 19 лет было снято 20 телесезонов и свыше 800 серий. Шоу стало обладателем двух премий ТЭФИ.