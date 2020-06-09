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Собчак сравнила ДТП с участием актера Ефремова с делом Мамаев-Кокорин

04:22
Ксения Собчак. Фото Instagram Опрос в Telegram-канале Ксении Собчак.
Ксения Собчак. Фото Instagram
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Известный журналист и телеведущая Ксения Собчак считает, что ДТП с участием российского актера, известного болельщика «Спартака» Михаила Ефремова может стать показательным. По ее мнению, этот случай можно сравнить с делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые из-за участия в двух драках в центре Москвы, которые произошли в начале октября 2018 года, оказались в тюрьме.

В своем Telegram-канале она запустила соответствующий опрос. Из более 7 тысяч проголосовавших 63 процента согласны с ней.

Опрос в Telegram-канале Ксении Собчак.
Опрос в Telegram-канале Ксении Собчак.

Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, попал в серьезную аварию в центре Москвы. В результате ДТП пострадал водитель фургона, с которым столкнулся автомобиль актера.

Михаил Ефремов начал болеть за «Спартак» с 1976 года, когда клуб вылетел в первую лигу.

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