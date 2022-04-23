Слуцкер сообщила, что в 2022 году движение Специальной Олимпиады планирует провести 15 спартакиад

Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер сообщила, что движение Специальной Олимпиады России планирует проведение 15 Всероссийских спартакиад в 2022 году.

«Сегодня в Санкт-Петербурге завершился большой спортивный праздник — Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады. В соревнованиях приняли участие более 600 атлетов с интеллектуальными нарушениями, и это на 100 участников больше, чем в прошлом году. Хочу выразить восхищение и благодарность родителям, которые поддерживали участников во время соревнований. Также хочу сказать спасибо тренерам, которые совершают профессиональный прорыв и помогают нашим атлетам достигать невероятных результатов», — цитирует Слуцкер ТАСС.

Она рассказала, что планируется проводить в различных регионах страны 15 Всероссийских спартакиад, которые будут насчитывать 30 видов спорта.

Всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады прошла в Санкт-Петербурге с 17 по 23 апреля.