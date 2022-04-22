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Сегодня, 21:33

Мужчина, который был избит Тайсоном, оказался бывшим преступником

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон на этой неделе попал в скандал, избив пассажира самолета.

Тайсон ударил мужчину перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. Со слов очевидцев, мужчина, сидевший сзади боксера, был пьян и не переставал провоцировать Майка.

Как удалось выяснить TMZ, мужчину зовут Мелвин Таунсенд III. И он обладает богатым опытом общения полицией. Его задерживали, за мошенничество, угон автомобиля, кражу со взломом, передвижении в угнанном авто и при нем находили запрещенные наркотические вещества.

В итоге, он отбыл два тюремных срока — 20 и 15 месяцев соответственно.

Майк Тайсон
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