Мужчина, который был избит Тайсоном, оказался бывшим преступником

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон на этой неделе попал в скандал, избив пассажира самолета.

Тайсон ударил мужчину перед вылетом из Сан-Франциско во Флориду. Со слов очевидцев, мужчина, сидевший сзади боксера, был пьян и не переставал провоцировать Майка.

Как удалось выяснить TMZ, мужчину зовут Мелвин Таунсенд III. И он обладает богатым опытом общения полицией. Его задерживали, за мошенничество, угон автомобиля, кражу со взломом, передвижении в угнанном авто и при нем находили запрещенные наркотические вещества.

В итоге, он отбыл два тюремных срока — 20 и 15 месяцев соответственно.