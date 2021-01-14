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Скончался Борис Грачевский

23:02
Борис Грачевский. Фото «Известия"/Андрей Эрштрем.
Борис Грачевский. Фото «Известия"/Андрей Эрштрем.
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Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевскй скончался, пишет Telegram-канал Baza.

71-летний режиссер находился в реанимации. Его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Состояние кинематографиста оценивалось как тяжелое. Причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

9 января сообщалось, что Грачевский чувствует себя лучше. Днем ранее стало известно, что у него обнаружили тяжелое поражение легких. Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, тогда он находился дома. Его состояние ухудшилось к концу года, его положили в реанимацию московской больницы №52.

Грачевский — советский и российский режиссер, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» с 2002 года.

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