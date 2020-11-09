Сергей «Паук» Троицкий: «В ситуации с Дзюбой я на стороне звезд шоу-бизнеса»

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, более известный под сценическим псевдонимом «Паук», прокомментировал «СЭ» скандал вокруг размещения видео интимного содержания нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы. Он также высказал свое отношение к российским знаменитостям, которые вступились за футболиста.

— Я вспомнил одну подобную ситуацию. Телка начала шантажировать одного парня, отправляла разным людям его переписку, подправленную в фотошопе. А человек был военным, — сказал Троицкий корреспонденту «СЭ». — представьте себе, что у вас жизнь кончилась. Ты пойдешь повесишься или начнешь каждый день употреблять наркотики. А военный человек — застрелится или сбросится с Крымского моста. На мосту мы его смогли удержать, но как мы могли не удержать его от другого варианта? И вообще я — рок-музыкант, я не обязан оказывать психологическую помощь. Получается так, что 95% энергии уходит на то, чтобы не работой заниматься, а успокоением сумасшедших людей.

Возвращаясь к Дзюбе, могу сказать, что в этой ситуации я, конечно, на стороне звезд шоу-бизнеса. Хотя, безусловно, того же Киркорова я считаю п*** (Геем. — Прим. «СЭ»). (Сергей Федоров)