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«СЭ» награжден премией «Спорт и Россия» за лучший ребрендинг

22:25
Первый заместитель главного редактора «СЭ» Дмитрий Симонов с национальной премией «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Фото "СЭ" Национальная премия «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Фото "СЭ"
Первый заместитель главного редактора «СЭ» Дмитрий Симонов с национальной премией «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Фото "СЭ"

«Спорт-Экспресс» стал лауреатом национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Наше издание обновило дизайн в 2019 году. Награждение проходило в подмосковной Истре.

— Большое спасибо холдингу «Национальная Медиа Группа», чья поддержка позволила нам произвести ребрендинг, а затем успешно пройти через тяжелейший для всех СМИ период коронавирусной пандемии. Важнейшую роль в проведении ребрендинга сыграло и высшее руководство издания. Новый облик «СЭ» выполнен в рамках последних трендов современного спортивного дизайны. И он олицетворяет собой ценности нашего издания — качество, оперативность и достоверность, — сказал первый заместитель главного редактора «СЭ» Дмитрий Симонов, получивший премию из рук легенды российского футбола Александра Филимонова.

Национальная премия «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Фото "СЭ"
Национальная премия «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Фото «СЭ»

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