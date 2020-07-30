«СЭ» награжден премией «Спорт и Россия» за лучший ребрендинг

«Спорт-Экспресс» стал лауреатом национальной премии «Спорт и Россия» в номинации «За лучший ребрендинг». Наше издание обновило дизайн в 2019 году. Награждение проходило в подмосковной Истре.

— Большое спасибо холдингу «Национальная Медиа Группа», чья поддержка позволила нам произвести ребрендинг, а затем успешно пройти через тяжелейший для всех СМИ период коронавирусной пандемии. Важнейшую роль в проведении ребрендинга сыграло и высшее руководство издания. Новый облик «СЭ» выполнен в рамках последних трендов современного спортивного дизайны. И он олицетворяет собой ценности нашего издания — качество, оперативность и достоверность, — сказал первый заместитель главного редактора «СЭ» Дмитрий Симонов, получивший премию из рук легенды российского футбола Александра Филимонова.