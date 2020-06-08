С 23 июня в Москве откроются фитнес-клубы и откроется доступ к детским площадкам

Власти Москвы отменят режим самоизоляции, пропускную систему и прогулки по расписанию с 9 июня заявил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Уже с 23 июня откроются фитнес-клубы и откроется доступ к детским площадкам, сообщает ИА REGNUM.

Когда клубы откроют, одновременно в них сможет находиться не более 25 процентов занимающихся от максимальной загрузки клуба. Также есть ряд ограничений на одновременное нахождение людей в раздевалке и так далее.