Росстат сообщил о снижении в июне числа смертей зараженных коронавирусом

Федеральная службагосударственной статистики сообщила о снижении числа смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. В июне зафиксировано 11 917 случаев при 12 452 в мае.

«В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8 процента)», — сообщается на сайте Росстата.