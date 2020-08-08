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Росстат сообщил о снижении в июне числа смертей зараженных коронавирусом

02:13

Федеральная службагосударственной статистики сообщила о снижении числа смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. В июне зафиксировано 11 917 случаев при 12 452 в мае.

«В июне снизилось число смертей от коронавирусной инфекции в регионах, которые первыми приняли удар эпидемии. В частности, в Москве в июне зафиксировано 1 329 случаев, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. В мае таких случаев было 2 324 (снижение на 42,8 процента)», — сообщается на сайте Росстата.

Дополнительная информация:

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/94975

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