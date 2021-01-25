Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма нового коронавируса

Роспотребнадзор впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года, информирует сайт организации.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 000. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм.

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Как отмечается, на сайте организации, зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.