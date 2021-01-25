  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма нового коронавируса

11:16
Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма нового коронавируса. Фото rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма нового коронавируса. Фото rospotrebnadzor.ru
Роспотребнадзор получил первое изображение британского штамма нового коронавируса. Фото rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор впервые в мире сфотографировал британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года, информирует сайт организации.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении в 100 000. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нм. и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм.

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Как отмечается, на сайте организации, зарегистрированные в Российской Федерации ПЦР-тесты, разработанные учреждениями Роспотребнадзора, обеспечивают надежное выявление случаев заражения британским вариантом вируса, а тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора способна отличить вариантный вирус от немутантных форм.

Мутации, характерные для британского штамма коронавируса, не сказываются на эффективности вакцины «ЭпиВакКорона», в состав которой входят пептидные антигены, относящиеся к консервативным участкам вирусного белка, не затрагиваемым выявленными у вируса изменениями.

Дополнительная информация:

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=16625

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир