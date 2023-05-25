РФС 10 июня проведет первый в истории Всероссийский день футбола

РФС 10 июня намерен провести первый в истории Всероссийский день футбола. Мероприятие станет традиционным и будет проходить ежегодно летом по всей России.

Праздник пройдет в «Лужниках» перед матчем суперфинала FONBET Кубка России и будет приурочен к 100-летию московского спорта.

На мероприятии состоятся массовые футбольные фестивали для детей и взрослых, выступления музыкантов. Праздник планируют посетить более 20 тысяч гостей.