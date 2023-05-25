РФС 10 июня проведет первый в истории Всероссийский день футбола
РФС 10 июня намерен провести первый в истории Всероссийский день футбола. Мероприятие станет традиционным и будет проходить ежегодно летом по всей России.
Праздник пройдет в «Лужниках» перед матчем суперфинала FONBET Кубка России и будет приурочен к 100-летию московского спорта.
На мероприятии состоятся массовые футбольные фестивали для детей и взрослых, выступления музыкантов. Праздник планируют посетить более 20 тысяч гостей.
Источник: https://rfs.ru/news/218165
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