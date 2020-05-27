Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня.
— Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер. Но «устойчивый» — не значит «необратимый». Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.
Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и — как бы ни хотелось — не форсировать события.
Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.
Поэтому одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически.
Но очередной большой шаг к возвращению нормальной жизни мы все-таки сделали. И как только позволит ситуация — за ним последуют следующие шаги, — говорится в обращении мэра.
Дополнительная информация:
https://www.sobyanin.ru/vtoroi-etap-smyagcheniya-ogranichenii-0106