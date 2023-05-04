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Сегодня, 18:05

Путин заявил, что в России создано широкое поле возможностей для занятий физкультурой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин в обращении к участникам Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд высказался о возможностях занятий спортом в стране.

«Сегодня в нашей стране создано широкое поле возможностей для занятий физической культурой, динамично развивается массовый спорт, всё больше граждан, молодёжи приобщаются к здоровому образу жизни. Весомый вклад в эту значимую, масштабную работу вносит Ночная хоккейная лига, которая прошла проверку временем и доказала свою востребованность», — цитирует Путина РИА «Новости».

Источник: https://rsport.ria.ru/20230504/khokkey-1869724939.html
Владимир Путин
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