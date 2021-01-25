Путин заявил о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения. За сутки в стране выявили 19 290 случаев заражения Covid-19 — такого показателя не было с ноября.

«В целом эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется, — приводит РИА «Новости» слова главы государства. — Сегодня с утра только слушал доклады соответствующие, у нас уже количество тех, кто выздоровел, больше, превышает количество тех, кто заболел. Количество инфицированных снижается. Вот уже стало меньше 20 тысяч».

По словам Путина, это дает возможность аккуратно снимать введенные ограничения.