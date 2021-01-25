Собянин объявил о спаде эпидемии коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемия коронавирусной инфекции в столице пошла на спад. По его словам, это позволяет властям постепенно возвращать город к нормальной жизни.

«В Москве минимальные ограничения по сравнению с тем, что вводится в других городах. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что пандемия пошла на спад. Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — цитирует ТАСС Собянина, который сегодня, 25 января, посетил коронавирусный госпиталь ГКБ № 24, развернутый в павильоне № 75 на ВДНХ.

В рамках посещения госпиталя Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

?"ВДНХ обычно — это центр кипения активности, выставочной деятельности, спортивных мероприятий, концертов. А сегодня является одним из главных центров борьбы с ковидом... Во многом, ваша заслуга, что количество больных здесь небольшое. Хочу поздравить всех студентов Москвы с Татьяниным днем, поблагодарить их", — добавил Собянин.

Напомним, с 22 января Собянин отменил некоторые ограничения по коронавирусу в столице. Так, в городе снова заработали в очном формате колледжи, учреждения допобразования и спортшколы, открылись музеи, а театры и кинотеатры теперь могут заполнять залы на 50 процентов от общего количества мест.