Пульмонолог показал упражнения для укрепления дыхательной системы

Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков продемонстрировал пять лучших упражнений, способствующих укреплению дыхательной системы, информирует «Пятый канал».

Каждое упражнение нужно повторять по 8-10 раз, делая по 2-3 подхода. Отдых между подходами должен составлять около 9-15 секунд.

Упражнение 1

Сидя на стуле, поднимаете руки вверх, при этом вдыхая воздух носом. Опуская руки, выдыхайте через губы, свернутые трубочкой.

Упражнение 2

Его также следует выполнять, сидя на стуле. Вдыхая через нос — разведите руки в стороны. Затем, выдыхая через губы-«трубочку», сведите руки так, как будто вы себя обнимаете.

Упражнение 3

Выполняется стоя. Руки собрать в «замочек» перед собой. Поднимая руки вверх, прогибайтесь в спине и отводите одну ногу назад. Руки вверх — вдох, руки вниз — выдох.

Упражнение 4

В положении стоя поднимите руки наверх, делая при этом глубокий вдох. Опуская руки, и выдыхая, садитесь на корточки. Для тех, кому сложно это сделать, доктор рекомендует опускаться на стул.

Упражнение 5

Руки держите перед собой. Снова нужно сделать вид, будто вы себя обнимаете. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.