Пульмонолог показал упражнения для укрепления дыхательной системы
Пульмонолог отделения профпатологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, врач-терапевт Алексей Никишенков продемонстрировал пять лучших упражнений, способствующих укреплению дыхательной системы, информирует «Пятый канал».
Каждое упражнение нужно повторять по 8-10 раз, делая по 2-3 подхода. Отдых между подходами должен составлять около 9-15 секунд.
Упражнение 1
Сидя на стуле, поднимаете руки вверх, при этом вдыхая воздух носом. Опуская руки, выдыхайте через губы, свернутые трубочкой.
Упражнение 2
Его также следует выполнять, сидя на стуле. Вдыхая через нос — разведите руки в стороны. Затем, выдыхая через губы-«трубочку», сведите руки так, как будто вы себя обнимаете.
Упражнение 3
Выполняется стоя. Руки собрать в «замочек» перед собой. Поднимая руки вверх, прогибайтесь в спине и отводите одну ногу назад. Руки вверх — вдох, руки вниз — выдох.
Упражнение 4
В положении стоя поднимите руки наверх, делая при этом глубокий вдох. Опуская руки, и выдыхая, садитесь на корточки. Для тех, кому сложно это сделать, доктор рекомендует опускаться на стул.
Упражнение 5
Руки держите перед собой. Снова нужно сделать вид, будто вы себя обнимаете. Движения руками следует сопровождать резкими вдохами и выдохами.
Дополнительная информация:
https://www.5-tv.ru/news/298177/pulmonolog-pokazal-top5-upraznenij-dla-ukreplenia-dyhatelnoj-sistemy/