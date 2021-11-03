Главное о коронавирусе в России и мире на 3 ноября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,5 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1189 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 32 807 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (6827), Санкт-Петербурге (3269), Московской области (2744), Самарской области (1596) и Нижегородской области (807).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 633 643 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 242 060 летальных исходов, выздоровели 7 445 438 человек.

— В России зафиксирован новый суточный антирекорд по количеству смертей от коронавируса (1189).

— В крупных городах Хабаровского края с 4 по 12 ноября вводится локдаун, будут закрыты торговые центры, торгующие непродовольственными товарами, а также развлекательные и культурные объекты. С 13 ноября, после окончания срока действия новых мер, будет введена система QR-кодов.

— Власти Новгородской и Томской областей продлили нерабочие дни до 15 ноября.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 3 ноября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 248 330 567.

Первое место по числу зараженных занимают США — 46 999 771 человек. Далее идут Индия (34 308 140) и Бразилия (21 821 124).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 768 847. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (608 118) и Индия (459 203).

— Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что локдаун в Киеве может продлиться до конца ноября из-за роста распространения коронавируса в городе.

— Канадская авиакомпания Air Canada отстранила от работы более 800 сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса.