Президент Федерации хоккея России и депутат Госдумы Владислав Третьяк прокомментировал решение властей Австралии включить его в санкционный список.

«Включили и включили. Я там не был никогда и пока туда не собираюсь. В Европе я тоже в санкционных списках, сенсационного такого ничего нет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Помимо Третьяка в санкционный список Австралии попали еще 75 депутатов Госдумы. Среди которых почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.