Третьяк — о включении в санкционный список Австралии: «Я там никогда не был и не собираюсь»
Третьяк отреагировал на включение в санкционный список Австралии
Президент Федерации хоккея России и депутат Госдумы Владислав Третьяк прокомментировал решение властей Австралии включить его в санкционный список.
«Включили и включили. Я там не был никогда и пока туда не собираюсь. В Европе я тоже в санкционных списках, сенсационного такого ничего нет», — цитирует Третьяка ТАСС.
Помимо Третьяка в санкционный список Австралии попали еще 75 депутатов Госдумы. Среди которых почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.
Источник: https://tass.ru/sport/14546949
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