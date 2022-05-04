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Сегодня, 20:36

Третьяк — о включении в санкционный список Австралии: «Я там никогда не был и не собираюсь»

Третьяк отреагировал на включение в санкционный список Австралии
Читать «СЭ» в
Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Федерации хоккея России и депутат Госдумы Владислав Третьяк прокомментировал решение властей Австралии включить его в санкционный список.

«Включили и включили. Я там не был никогда и пока туда не собираюсь. В Европе я тоже в санкционных списках, сенсационного такого ничего нет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Помимо Третьяка в санкционный список Австралии попали еще 75 депутатов Госдумы. Среди которых почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков.

Источник: https://tass.ru/sport/14546949
Александр Жуков
Владислав Третьяк
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