Суд утвердил мировое соглашение Павла Мамаева с бывшей женой Аланой и разрешил общаться с дочерью

Пресненский суд Москвы утвердил мировое соглашение по иску полузащитника «Химок» Павла Мамаева к бывшей супруге Алане об определении порядка общения с несовершеннолетней дочерью.

«Установлен период адаптационного общения ребенка с отцом Мамаевым Павлом Константиновичем, установлен порядок общения ребенка с отцом: ежедневно по телефону до 20:00, каждые четные выходные каждого месяца с 10:00 субботы до 20:00 воскресенья, каждую среду с 18:30 до 20:30, каждые зимние новогодние праздники с 12:00 2 января до 20:00 предпоследнего дня новогодних каникул», — приводит Агентство городских новостей «Москва» слова представителя пресс-службы Пресненского суда.

В апреле 2021 года Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака. Позднее суд постановил, что футболист должен платить 1/3 от всех своих доходов в качестве алиментов. Мамаев подал апелляцию, по итогам которой суд установил, что игрок должен платить 1/6 от своих доходов в виде алиментов.

В январе 2022 года Павел Мамаев женился на бывшей подруге Аланы, Надежде Санько.