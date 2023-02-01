Представитель Романа Ротенберга об аресте налогового платежа: «Это нарушает принцип права ЕС и Конституции Финляндии»

Финская полиция подозревает главного тренера СКА Романа Ротенберга, сына находящегося под санкциями бизнесмена Бориса Ротенберга, в помощи отцу в обходе санкций, сообщает РБК со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

По информации финского издания, правоохранительные органы наложили арест на 120 тысяч евро, которые Ротенберг-младший заплатил в качестве налога на имущество — спа-отель неподалеку от Хельсинки, который, по информации Helsingin Sanomat, принадлежит компании Романа Ротенберга. Ротенберг-младший под санкциями не находится, однако активы его компании прошлой осенью заморозили, поскольку Борис Ротенберг был крупным кредитором компании сына.

Решение о блокировке 26 января вынес Окружной суд Хельсинки. «Необычно для финского законодательства то, что средства были конфискованы у налоговой службы, а не у моего клиента», — отметил адвокат Романа Ротенберга Микко Мантере. Юрист добавил, что налог Ротенберг уплачивал из собственных средств, но не стал раскрывать происхождение денег.

«В связи с тем, что Ryokan Oy в 2022 году не уплатила налог в размере 120 тысяч евро, это сделал Роман Ротенберг. Налоговые службы приняли эти платежи. Сейчас ведется проверка законности этих платежей, но отказ принять уплату налога противоречил бы Конституции Финляндии и Хартии ЕС о правах человека. Более того, включенный в станционный список ЕС Борис Ротенберг в июле 2022 года получил разрешение от Министерства иностранных дел Финляндии на уплату налога на недвижимое имущество в отношении его собственности. Получается, что лицу, включенному в санкционный список, государство разрешает уплату налога, а в отношении Романа Ротенберга, не находящегося под санкциями ЕС, возбуждают расследование по факту уплаты налога, то есть обязательного платежа в бюджет Финляндии. Это нарушает один из базовых принципов права (равенство), который гарантирован и Хартией Европейского союза о правах человека, и Конституцией Финляндии», — приводит РБК слова представителя Романа Ротенберга.

Наказание собственника за уплату налога, по сути, означало бы запрет на защиту права собственности, а в случае неуплаты имущество может быть изъято, отметил представитель бизнесмена. Такая ситуация противоречит фундаментальным принципам права.